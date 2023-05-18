انت الان تتابع خبر الإماراتي بدر خلف يرتدي قميص النوم ويمارس رقصة فاضحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في كل مرة يظهر فيها عبر حساباته على مواقع التواصل، يتعرض خبير التجمل الإماراتي بدر خلف، للإنتقاد والهجوم من قبل المتابعين، بسبب الوضعيات الغريبة والفاضحة التي يستعرضها بالصور والفيديوهات التي ينشرها بشكل مستمر.

بدر خلف يرقص بقميص النوم

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم بدر خلف حديث مواقع التواصل، بعد ظهوره بمقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، استعرض خلاله نفسه بقميص نوم باللون الابيض.

وفي بداية الفيديو كان خبير التجميل يجلس في المطبخ ويجفف شعره الطويل وهو يتمايل، ثم قام ليؤدي رقصة "التويرك" الشهيرة، حتى يعلم الفتيات طريقة تاديتها، حيث تعد من أجرأ الرقصات لأنها تعتمد على هز المؤخرة، وعلق على الفيديو قائلا: "للأسف في بنات مايعرفون يسون تويرك مو عيب؟"

فيديو بدر خلف يحقق الآف المشاهدات

بعد ساعات قليلة من نشره عبر التويتر، حصد فيديو بدر خلف أكثر من 73 الف مشاهدة ومئات التعليقات، جاءت أغلبها مساخرة ونتقدة، وسط اتهامات له بالتشجيع على الفسق والفجور.

زواج وحمل بدر خلف

الجدير بالذكر النجم الإماراتي بات يعتمد المظهر النسائي في اغلب إطلالاته، وخاصة بعدما فبرك قصة زواجه من رجل سعودي وانجاب طفل منه، ثم طلاقه وزواجه من رجل آخر، وكان قد أثار الجدل بنشر فيديو يوثق انجابه الوهمي داخل المنزل.

كما نشر بدر عبر التويتر، صورة فاضحة من ليلة دخلته مع زوجه الجديد فهد القحطاني، وظهر بقميص النوم باحضان زوجه شبه العاري، وعلق على الصورة: "الله يخليك لي زوجي فهد القحطاني".

واعتبر المتابعون ان بدر خلف يسعى لتصدر الترند وكسب الشهرة، من خلال صور وفيديوهات صادمة، بينما يؤكد البعض انه يعاني من امراضا نفسية، تستوجب العلاج.