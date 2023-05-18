انت الان تتابع خبر نيكولاس كيج يستعد لفيلمه الجديد (فيس أوف) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الممثل الأميركي نيكولاس كيدج تقديم أجزاء جديدة من فيلميه "فيس أوف" (Face Off) و"ملك الحرب" (Lord of War) بعد تحقيقهما نجاحات كبيرة إبان عرضهما، حيث عرض الأول عام 1997 وشارك في بطولته جون ترافولتا، واعتبر حينها من أفضل أفلام الحركة في هوليود، وتكرر الأمر مع فيلم "ملك الحرب"، وهو فيلم جريمة صدر الجزء الأول منه عام 2005.

وأعلنت شركة "بارامونت بيكتشرز" (Paramount Pictures) إنتاج جزء جديد من "فيس أوف" بدأ العمل عليه في الفترة الحالية، وهو الخبر الذي أسعد ملايين من محبي الفيلم.

ولم يحدد نيكولاس كيدج موعدا مؤكدا لإطلاق الفيلم، لكنه أضاف إعلانا مثيرا آخر عن إنتاج جزء جديد من فيلم "ملك الحرب".

وجاءت نهاية الجزء الأول من فيلم "فيس أوف" مفتوحة إلى حد ما، وتحتمل جزءا جديدا بالفعل، وفي السنوات الأخيرة حاول المخرج آدم وينغارد إيجاد صيغة جديدة للفيلم تحتمل وجود كل من كيدج وجون ترافولتا، ولكن الشكل النهائي الذي سيعود به الجزء الثاني من الفيلم لم يتضح بعد.

وتحدث المخرج آدم وينغارد عن حبكة تتضمن صراعا بين أبناء كل من البطلين كيدج وترافولتا، بالإضافة إلى تطور يظهر البطلان معا من جديد، ليصبح الأمر أكثر تعقيدا.

وقال كيدج "تعتبر القصة أرضا خصبة تحتمل الكثير"، كما تحدث بثقة عن المخرج آدم وينغارد وعن قدرته على صنع أسطورة جديدة من الفيلم، الذي يعتقد أنه سيكون مذهلا.



من جانب آخر، من المنتظر أن يصدر الجزء الثاني من فيلم "ملك الحرب" في خريف العام الجاري. ويلعب نيكولاس كيدج في الفيلم دور تاجر الأسلحة يوري أورلوف، الذي يعتنق رأيا خاصا حول تجارته غير المشروعة، إذ يرى أنها تقتل عددا من الناس أقل من التبغ والكحول.

الفيلم كوميديا سوداء تشرح لنا بطريقة قاتمة كيف تحول تجارة الأسلحة الأطفال في سن 12 عاما إلى قتلة محترفين، كما تنقل الجمهور إلى عوالم غير معتادة، وربما كان هذا أحد أسباب نجاحها.

ويقول كيدج إن هناك الكثير لاكتشافه مع شخصيات الفيلم، كما أنه يتطلع بشدة إلى قضاء المزيد من الوقت بصحبة "الشيطان الساحر" يوري أورلوف وابنه غير الشرعي.

في الجزء الجديد، يكتشف أورلوف أن لديه ابنا غير شرعي يقوم بدوره الممثل بيل سكارسغارد، والذي يحاول التفوق على والده من خلال حشد جيش من المرتزقة لمحاربة والده في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى نشوب صراع بين الأب والابن.

يذكر أن الفيلم مستوحى من قصة واقعية لتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، وقد قام ببطولته مع كيدج كل من إيثان هوك وجاريد ليتو وبريدجيت مويناهان، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه لأول مرة، وتفاعل الجمهور مع نيكولاس كيدج كأنه فيكتور بوت الأصلي، حيث ركز في الشخصية على سمات الثقة بالنفس والغرور والتبرير الفكري للأعمال غير المشروعة التي تزدهر في أماكن الصراعات والحروب.

وتعليقا على الفيلم المنتظر، قال المنتج الفرنسي فيليب روسيلي إنه متحمس للغاية لمتابعة الرحلة الخطرة لأبطال الفيلم، خاصة مع ثقته في المخرج وكاتب السيناريو أندرو نيكول، الذي اشتهر بكتابة سيناريو فيلم ترومان شو والذي منحه ترشيحا لجائزة الأوسكار، بالإضافة إلى سعادته للعمل مع بيل سكارسغارد الذي تألق مؤخرا في دور البطولة في الجزء الرابع من فيلم "جون ويك" (John Wick) مع النجم كيانو ريفز.