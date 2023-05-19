انت الان تتابع خبر فيلم أولاد حريم كريم.. مصطفي قمر راجع بكوميديا جميلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هنا داوود صورة تجمعها بأبطال فيلم أولاد حريم كريم على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر فيها مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، بالإضافة إلى تيام قمر رنا رئيس ويوسف عمر.

فيلم أولاد حريم كريم

ويواصل مصطفى قمر، تصوير مشاهده في فيلم أولاد حريم كريم والذي يعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، الذي سبق أن عرضت منذ عدة سنوات.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ومن المقرر أن تشارك في فيلم عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم، واعتذرت كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور عن المشاركة فى الفيلم.وعلى جانب آخر أكد تيام قمر في تصريحات صحفية أن أحداث الفيلم مازالت تدور في نفس الإطار وهو المصارعة على كريم، الذي يقدم دوره مصطفى قمر، وأشار تيام أن الجزء الثاني من العمل يحتوي على العديد من التفاصيل التي تجعله مختلفًا ومتميزًا أكثر من الجزء الأول، وموعد طرحه لم يتحدد حتى هذه اللحظة، ولكن من المقرر الإعلان عن هذه التفاصيل في الفترة المقبلة.