انت الان تتابع خبر.أغنية جديدة بصوت أم كلثوم تثير ضجة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الملحن المصري عمرو مصطفى الكثير من الجدل، بعدما استخدم الذكاء الصطناعي، لإحياء صوت اسطورة الفن الراحلة أم كلثوم، من خلال طرح أغنية جديدة بصوتها من ألحانه.



صوت أم كلثوم يعود بأغنية جديدة

وروّج الملحن المصري للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية التي سيتم طرحها في الأيام القليلة القادمة، وعلَّق قائلاً: "مع تطور التكنولوجيا حبيت أسمع كوكب الشرق تغني من ألحان عمرو مصطفى حتى أشوف إيه الناتج"، وأكد ان الجمهور سيستمع لهذه الأغنية كاملة قريبا.

رأي الجمهور بما فعله عمرو مصطفى

تفاعل الجمهور مع الفيديو الذين نشره عمرو مصطفى، وعبروا عن حماسهم لسماع الأغنية بصوت ام كلثوم، بينما اعترض البعض علما ما فعله الملحن الشهير، من بينهم المنتج محسن جابر، مؤكدا أن لا أحد يجرؤ على استخدام التكنولوجيا لاستحضار صوت كوكب الشرق أو استعمال اسمها وصورتها، وخاصة ان هناك حقوق أدبية غير قابلة للتقادم.

وأكد جابر، في البيان الذي نشره عبر مواقع التواصل، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق عمرو مصطفى، رغم علاقته الجيدة به، وذلك بسبب ما وصفه بـ"مهزلة أو عبثا في صوت أم كلثوم"، معتبرا ان كوكب االشرق رمز كبير لا يجوز تشويهه والعبث به.