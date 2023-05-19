انت الان تتابع خبر فنان أردني كبير في المستشفى وبحاجة لصفائح دم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان الأردني بكر قباني، لأزمة صحية منذ أيام، دخل على إثرها قسم العناية الحثيثة في مستشفى الملكة علياء العسكري.

طبيعة مرض بكر قباني

ويعاني الفنان الكبير من تكسر بالصفائح الدموية والتهاب حاد بالرئة، وخرج من العناية العثيثة لاستكمال علاجه داخل المستشفى.

وكشف نجله "نبيل" خلال تصريحاته لإحدى المواقع الإخبارية، أن الحالة الصحية لوالده بكر القباني، شهدت استقرارا في اليومين الماضيين، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، مشيرا إلى أنه بحاجة لـ 4-5 صفائح دم يومياً.

وطالب نبيل، التبرع بالدم لوالده في مختبر المستشفى، وبنك الدم على اسمه "بكر القباني".

فنانون يناشدون التبرع بالدم لبكر قباني

حرص الفنانون الأردنيون من زملاء وزميلات قباني، على الوقوف بجانبه ودعم وعائلته، من خلال نشر صورة للفنان الكبير، عبر صفحته على فيسبوك، وعلقوا عليها: "الزميل الفنان بكر قباني بحاجة يوميا الى 10 #وحدات من #الدم لعدة أيام"، وكشفوا انه بحاجة ماسة للتبرع بالدم بسبب تكسر صفائح الدم في جسمه.

وناشد الفنانون، كل من لديه المقدرة على التبرع بالدم، التواجد في مختبر مستشفى الملكة عالية العسكري، بعد الساعة التاسعة صباحا يوميا للتبرع، ووضعوا رقم هاتف ابنه الخاص.

بكر محمد القباني، ممثل ومؤلف ومخرج أردني، شارك في العديد من الأعمال، أشهرها مسلسل القدس أولى القبلتين، من تأليفه واخراج أحمد دعيبس، ويمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات في العديد من المجالات الفنية كالدراما والموسيقا والمسرح وإدارة المهرجانات الدولية، وغيرها.