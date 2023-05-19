انت الان تتابع خبر بعد الكشف عن حجم ثروته هل اعتزل عادل إمام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غيابه الطويل عن الأعمال الفنية، لا تزال أنباء اعتزال الزعيم عادل إمام تضج مواقع التواصل والوسط الفني.

اعتزال عادل إمام

وفي هذا الشأن، كشف النجم المصري شريف حلمي حقيقة هذه الأنباء، وأكد عقب احتفاله بمنزل الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ 83، أن موضوع الاعتزال لم يتم ذكره أبدا، وكل ما يتم نشره مجرد شائعات يتداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويبحث الفنان الكبير عن أعمال جديدة ومختلفة سواء في السينما او الدراما، ولو وجد العمل المناسب سيشارك فيه على الفور، لأنه يحب جمهوره ويحترم فنه.

الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام الـ 83

الجدير بالذكر، أن عيد ميلاد عادل إمام الذي صادف قبل أيام، شهد أجواء من المرح والضحك والألفة وسط حضور عدد من الفنانين، بينهم يسرا ولبلبة وخالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى زوجته هالة وأخيها هشام وابنه رامي وأخيه المنتج عصام إمام.

وتداول الفنانون مجموعة من الصور التي جمعتهم مع الزعيم خلال الاحتفال، ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل، واكتفى بعضهم بمجالسة عادل إمام دون التقاط الصور لتبقى الجلسة عفوية وحقيقية.

كما احتفلت الكثير من الصحف والمجلات والقنوات والإذاعات ومواقع التواصل، بعيد ميلاد عادل إمام الـ83.

ثروة عادل إمام

بعيدا عن الاحتفال بعيد ميلاده، قدر موقع المشاهير "Celebrity net worth" ثروة الزعيم بعد مسيرة فنية حافلة، بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، والتي تعادل 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري.