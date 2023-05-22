انت الان تتابع خبر بمأساة هزت البلاد .. مقتل حفيد فنان على يد رجل أعمال معروف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمرت النيابة العامة، بحبس رجل أعمال مصري ونجله وصديق نجله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة دهس حفيد ممثل معروف.

مقتل حفيد الفنان الراحل علي الكسار

وفي تفاصيل الواقعة، حدثت مشاجرة بين أحد أحفاد النجم المصري الراحل علي الكسار، وأحد الشبان بسبب قيادة السيارة بسرعة جنونية في احدى قرى محافظة الجيزة، ما دفع هذا الشاب للاستعانة بوالده رجل الأعمال للثأر منه من حفيد الفنان.

وبدوره، استعان والد الشاب بأحد الأشخاص إلى جانب ابنه وقاموا ثلاثتهم بقيادة السيارة ودهس حفيد علي الكسار، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فورا بسبب إصاباته البالغة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأكد الفنان كريم الكسار، صحة هذا الخبر وأكد وفاة أحد أفراد عائلته دهسا، وأشار أن الشخص المنوفي اسمه عمرو رضا، ينتمي لعائلة الكسار، وليس حفيدا من الدرجة الأولى.

أثارت هذه الواقعة جدلا على مواقع التواصل، وطالب النشطاء بانزال أشد العقوبات على رجل الأعمال وابنه اللذان ارتكبا جريمة بشعة بشكل متعمد.

من هو علي الكسار

مثل مصريتميز بأدواره الكوميدية في فترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامه سلفني 3 جنيه، عثمان وعلي، خفير الدرك، الخالة الأمريكانية، وغيرها.

وتوفي الكسار عام 1957، عن عمر ناهز الـ 69 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان البروستات.