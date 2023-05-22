انت الان تتابع خبر واقعة مروعة .. تعرض فنانة كويتية شهيرة للطعن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بواقعة مروعة، تعرضت فنانة كويتية تقيم في فنلندا، للطعن من قبل سيدة عربية وابنتها وصديق ابنتها بسبب خلافات على إثر عمليات نصب واحتيال.

طعن الفنانة غدير الفهد

في تفاصيل الواقعة، كشفت غدير الفهد تعرضها للنصب والاحتيال، من قبل هؤلاء الأشخاص، ما دفعها لتقديم شكوى في حقهم.

وقامت العصابة يوم الجمعة الفائت، بمطاردة الفهد، بالسكاكين في شوارع مدينة إسبو الفنلندية، وتمكنت السيدة من طعن غدير في منطقة الرقبة بهدف قتلها، ثم حاولت طعن نفسها، لكن تمكن الأشخاص الذين تجمهروا حولها من منعها لتنفيذ خطتها.

صورة توثق عملية الطعن

نشرت النجمة الكويتية، صورة عبر حسابها في سناب شات لمكان الطعن في منطقة الرقبة، وتوعَّدت المهاجرين المجرمين في فنلندا، بتصفيتهم وطردهم من البلاد، وقالت: "كل ألم وغياب عن دوامي راح ادفعكو ثمنه من دم قلبكم وما رح تخلصون".

ووثقت غدير صورة للبلاغ الذي قدمته بحق المعتدين في مركز الشرطة، وأكدت ان تعرضها للطعن بسبب كشف هؤلاء اللصوص، والدليل موجود في شركة الضريبة الفلندية.

من هي الفنانة غدير الفهد ؟

ممثلة كويتية، من أم سعودية، وتحمل الجنسية الفنلندية، تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي الأخت غير الشقيقة لمناير الفهد، شاركت غدير بدور صغير في مسلسل الملافع، ثم برزت في العديد من الأعمال أبرزها: سناب جات، صرخة ليل، بسمة منال، انتقام عزيز، وغيرها الكثير.