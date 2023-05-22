انت الان تتابع خبر منصات تحذف أغنية محمد عساف بتهمة التحريض على إسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار حذف أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف "أنا دمي فلسطيني" من بعض المنصات غضب جمهوره ومحبيه.



اختفاء أنا دمي فلسطيني من المنصات



لاحظ الجمهور اختفاء الأغنية من منصتي سبوتيفاي، وآبل ميوزك"، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل الذي وُصف بالعداء ضد المحتوى الفلسطيني.



وطالب الجمهور من المنصتين، الإعتذار والرد الفوري، والغى الكثير منهم الاشتراك بالمنصتين وحذفهما من الهواتف المحمولة.

وأكد عساف حقيقة هذا الأمر، وردَّ على هذه الاتهامات عبر حسابه في إنستغرام، مشيرا ان هذه الأغنية ستبقى في قلب كل حر وشريف، ولا يهم ان تم حذفها عن هذه المنصات، وأعاد مشاركة مقطع من الأغنية التي انتجها في 2015.

وأشارإلى انه تلقى رسالة على بريده الإلكتروني بحذف الأغنية بحجة أنها تحرض على إسرائيل.



منصة سبوتيفاي ترد على هجوم الجمهور



وبعد الحملة الشرسة التي أطلقها الجمهور، خرجت منصة سبوتيفاي نسختها العربية عن صمتها، وعلقت على هذا الهجوم الجماهيري، وادعت في تغريدة نشرتها عبر التويتر، أن أغنية "انا دمي فلسطيني" لم تثحذف من المنصة، بل فقدت من قائمة أغاني محمد عساف.



وأكدت المنصة انها كانت ولا تزال تدعم محمد عساف وأغانيه، وتسعى لاستعادة محتواه المفقود على المنصة، حتى يستمتع بها الجمهور.





محمد عساف ومعاداة السامية



الجدير بالذكر، ان الفنان الفلسطيني قد تعرض في وقت سابق لاتهامات وجهتها له المنصتان سالفتي الذكر، حول معاداته للسامية، وقال عساف في تصريحات صحفية، ان هذا الاتهام يزيده شرفًا وانتماءً لوطنه فلسطين وقضيته العادلة، كما لاقا دعما كبيرا من الجمهور الذي أشاد بوطنيته ومواقفه الحرة.