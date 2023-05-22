انت الان تتابع خبر ابنة عبلة كامل تستعرض مفاتن جسدها والجمهور: احترمي والدتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، جدلا واسعا بعد ظهورها خلال الساعات الماضية خلال احتفالها بعيد ميلادها، بصحبة زوجها البولندي.

ابنة عبلة كامل بإطلالة مكشوفة

نشرت فاطمة عبر الإنستغرام، صورا وصفت بالجريئة، وظهرت مرتدية بروتيل أسود مكشوف الصدر والبطن، وبنطال جينز، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، وظهر زوجها وهو يحمل لها قالب الكيك.

انهالت التعليقات على صور ابنة عبلة كامل، وتلقت كم هائل من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها، بينما تعرضت للانتقاد من البعض الآخر، بسبب اطلالتها الجريئة، وخاصة ان والدتها معروفة بتدينها والتزامها واحتشامها.

بنات عبلة كامل

الجدير بالذكر أن فاطمة وزينب، بنات الفنانة المصرية، متزوجتين من أجانب، فزينب متزوجة من رجل إنجليزي، اما فاطمة متزوجة من رجل بولندي، وكل واحدة منهن لديها ابنه، بحسب ما ذكر والدهما الفنان أحمد كمال في احدى اللقاءات التلفزيونية.

يذكر ان الفنانة المصرية، تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال، وأنجبت التوأم زينب وفاطمة، قبل أن ينفصلا، ثم تزوجة للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي، وانفصلا بعد أقل من عامين.

عبلة كامل تطل بعد غياب

بعد غياب لفترة طويلة، نشر حساب موثق باسم عبلة كامل عبر الانستغرام، صورة لها من داخل المطبخ، وصورة اخرى لها وهي تجلس على السرير وتقرأ القرآن، لتنهال تعليقات المتابعين الذين عبروا عن اشتياقهم لها.