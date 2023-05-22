انت الان تتابع خبر تفاصيل اعتداء عمرو دياب على حبيب دينا الشربيني الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد علاقتها الفاشلة مع الفنان المصري عمرو دياب، دخلت النجمة المصرية دينا الشربيني بعلاقة حب جديدة.

دينا الشربيني بعلاقة حب جديدة

أعلنت الشربيني خبر ارتباطها العاطفي، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم"، وأكدت انها تعيش قصة حب رائعة وناجحة، وان هذه الشخص مميز ويستحق الحب، وقالت: "أشعر أن تلك العلاقة ستكون أنجح من غيرها، لأنه شخص جامد أوي".

وأضافت النجمة المصرية، أن الناس تتغير، وتتبدل أفكارهم ووجهات نظرهم، حتى يرسل الله لهم الشخص المناسب في الوقت المناسب.

ولم تكشف دينا الشربيني عن هوية الشاب أو أي تفاصيل عنه، واكتفت بالتعبير عن سعادتها معه وحبها الكبير له.

تفاعل الجمهور مع تصريحات دينا، وانهالت التعليقات المهنئة لها على دخولها علاقة حب جديدة، متمنين لها السعادة، فيما اعتبر البعض ان كلامها فيه استفزاز لعمرو دياب وخاصة تلميحاتها حول حبيبها الجديد الذي أكدت انه شخص مناسب ويستحق الحب.

فيلم تاج لدينا الشربيني وتامر حسني

تحدثت الشربيني لكلام نواعم، عن مشاركتها في فيلم "تاج" إلى جانب الفنان تامر حسني، وعبرت عن سعادتها بعملها الأول معه، وأكدت ان الجمهور سيحب العمل وسيحقق نجاحا كبيرا، وخاصة انه يدور في اطار كوميدي فانتازي.

وبدوره نشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل، أول صور من كواليس الفيلم، وظهر فيه إلى جانب دينا الشربيني، وبدت عليهما السعادة والانسجام، وعلق عليها: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك تاج، متمنيا أن يضيف الفيلم شيئا على سلسلة نجاحاتهما.

يذكر أن مسلسل المشوارالذي عرض في رمضان 2022، كان آخر أعمال دينا الشربيني.

دينا الشربيني وعمرو دياب.

ذكر أن دينا الشربيني قد انفصلت عن عمرو دياب، بعد علاقة حب قوية جمعتهما، وتعددت الأسباب التي تم الكشف عنها من مصادر مختلفة، فالبعض أشار انها طالبته بزواج رسمي لأنه رفض خشية فقدان نصف ثروته، والبعض أشار ان ابنه كان رافضا لهذه العلاقة، وغيرها.

عمرو دياب يعتدي على معجب

كانت مواقع التواصل قد ضجت خلال الساعات الماضية، بموقف مشين للهضبة ظهر فيه وهو يدفع معجب حاول التقاط صورة معه بعد الانتهاء من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، وتعامل معه بطريقة سيئة، ما جعل البعض يستغل الفيديو المنتشر للترويج لخبر اعتداء عمرو دياب على حبيب الشربيني الجديد.