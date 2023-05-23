انت الان تتابع خبر سعد الصغير : مش هسيب حقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق المغني المصري سعد الصغير، على ما أشيع بعد أن اتهمته فتاة مصرية بالتعدى عليها في منزلها، وأنها طليقته، قائلاً: لا أتجوزتها ولا طليقتي، وهي مجرد فتاة تعمل في ملهي ليلي، وقامت بعمل محضر تتهمني فيه بالكذب، ومش هسيب حقي، وأنا ولا تعديت عليها ولا عملت أي حاجة ضدها".

يذكر أن سيدة مصرية حررت محضرًا بقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وتتهمه بالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، مشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت السيدة المصرية أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.