انت الان تتابع خبر أفلام وثائقية ممتعة ومفيدة للأطفال تغنيهم عن ألعاب الهاتف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك طرق مختلفة لتعليم أطفالك وتقديم معلومات عن البيولوجيا والبيئة غير الكتب أو الفيديوهات القصيرة. وبالإضافة إلى اللجوء إليها للترفيه، قد تكون الأفلام أكثر مصادر التعلم تسلية.

قد يفاجأ الآباء بمقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات، وهو وقت يمكن استثماره بشكل أفضل عند مساعدتهم في اختيار ما يشاهدونه، وهنا يأتي دور وثائقيات البيولوجيا والبيئة، وبالطبع هناك الكثير من المرح واللحظات الإيجابية التي سيحبها الأطفال أثناء مشاهدة الأفلام الوثائقية، مع تعلم حقائق عن بيئاتنا وحيواناتها.

إليك مجموعة أفلام ممتعة لتشاهدها مع أطفالك، حتى يتعلموا أكثر عن الحياة على كوكبنا:

كوكب الأرض الجزء الثاني (Planet Earth II)

سلسلة وثائقية أنتجت عام 2016 عن الحياة البرية الموجودة على الأرض، تجعلك تنظر إلى الحياة من عيون الحيوانات. تغطي كل حلقة موطنا مختلفا: الجزر، والجبال، والغابات، والصحاري، والمراعي، والمدن.

الفيلم يناسب الأطفال من عمر 7 سنوات.

منصة العرض: قناة بي بي سي إيرث على يوتيوب.