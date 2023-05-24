انت الان تتابع خبر. خلاف وفضيحة علنية بين بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب "خرابة البيوت" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منشور واحد، كان كفيل باشعال أزمة كبيرة بين الفنان المصري تامر حسني، وطليقته بسمة بوسيل، رغم علاقتهما الجيدة التي استمرت بعد الانفصال.

تامر حسني يحتفل بزفاف مديرة أعماله

خلال الساعات الماضية، شارك تامر حسني بحفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر، ونشر عبر حسابه في انستغرام، مقطع ظهر فيه وهو يقف بجانب هالة ويحيط ذراعه بذراعها، إلى جانب زوجها، ثم سرد تفاصيل علاقتهما التي بدأت من سن صغير.

وأشار الفنان المصري، ان هالة كانت إحدى معجباته عندما كانت بسن الـ14 سنة، وكانت دائما تدافع عنه وتتحدث عنه بشكل جميل، وعندما لاحظ قدرتها في التعامل مع مواقع التواصل رغم صغر سنها، قرر توظيفها كمسؤولة لحساباته الخاصة بدلا من من توظيف شركة، رغم أن الجميع حاول اقناعه بالتراجع عن هذا القرار وتوظيف صاحب خبرة لادارة حساباته، لكنه أصر وكان واثقا ان طاقة الحب التي في داخلها، اقوى من طاقة المحترف، ولا تزال تعمل معه حتى هذه اللحظة.

وأكد حسني، انه يعتبر نفسه بمقام والدها ووالدتها، اللذين توفيا في عام واحد، ثم ختم كلامه، بالدعاء لهالة عمر بالسعادة الدائمة والتوفيق مع زوجها.

بسمة بوسيل تنفجرغضبا

يبدو ان بسمة بوسيل لم تحتمل منشور تامر حسني، فقررت الرد عليه بطريقة عنيفة عبر خاصية الستوري في انستغرام، فأعادت مشاركة الفيديو، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

واتهمت بوسيل، مديرة أعمال الفنان المصري بأنها السبب في تدمير عائلتها وبيتها وأولادها، وهاجمت طليقها لأنه لم يحترم العشرة، وذهب للاحتفال بالإنسانة التي كانت السبب بهدم بيته وأولاده ووصفتها بـ"خرابة البيوت" دون ان تكشف تفاصيل الخلاف مع هالة.

جليلة المغربية تعلق على كلام بسمة بوسيل

تدخلت حبيبة تامر حسني السابقة، بالأزمة بين بوسيل وتامر، وكتبت: "ظهر الحق وزهق الباطل" وأكدت ان كلام بسمة أكبر دليل على براءتها بعدما تم اتهامها بأنها السبب بتدمير العلاقة بين الزوجين.