انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي على السرير بوضعية لاهبة والجمهور يخجل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة السورية هيا مرعشلي على جمهورها، من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

هيا مرعشلي على السرير

وظهرت مرعشلي في صورة بالأبيض والأسود، وهي ممددة على السرير، ما أشعلت ردود فعل واسعة بين المتابعين.

وتعرضت هيا مرعشلي للكثير من الإنتقاد من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا ان صورتها تحمل إثارة وإغراء، وأن السرير ليس المكان المناسب لنشر الصور فيه، حيث علق احد المتابعين: "هذا خطأ"، لترد هيا مرعشلي على تعليقه بطريقة ساخرة، وكتبت: "كتير ما؟!"

ومن ناحية ثانية، أشاد الجمهور بجمال الممثلة السورية، وأكدوا ان صورتها طبيعية ولا يوجد فيه إثارة، وأعربوا عن حبهم لها واشتياقهم لظهورها بالمزيد من الأعمال الدرامية.

هيا مرعشلي تهاجم منتقدي لبسها

تتعرض النجمة السورية، للهجوم بشكل مستمر بسبب إطلالاتها الجريئة وملابسها المكشوفة، بالإضافة إلى الاتهامات التي طالتها بتعمد التعري واستعراض جسدها، ما جعلها تخرج عن صمتها وترد على هذه الإتهامات.

وكتبت مرعشلي منشور مطول عبر حسابها في مواقع التواصل، هاجمت فيه منتقديها، وأكدت بأنها غير معنية بـالحرمانية التي تأتيها من استعراض مفاتن جسدها، لأن حدود تفكيرها أكبر من صور جسمها وأقدامها على حد قولها.

الجدير بالذكر، ان ابنة الفنان طارق مرعشلي، تعتبر من أشهر الممثلات السوريات رغم صغر سنها، حيث حققت شهرة ونجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال مجموعة من المسلسلات الهامة.

كما تعتبر هيا من اكثر النجمات جرأة، حيث تظهر بشكل مستمر عبر حساباتها بمواقع التواصل، بإطلالات جريئة دون الإهتمام بالتعليقات السلبية والإنتقادات.