انت الان تتابع خبر. فيفي عبده تثير الضجة في المسبح "أحلى حضن" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو أثناء استمتاعها داخل المسبح في إحدى المنتجعات السياحية برفقة حفيدها.

فيفي عبده برفقة حفيدها والنجوم يعلقون

ظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي مرتدية ملابس السباحة، وتحتضن حفيدها الصغير بكل حب، دون ان تكشف وجهه، على أنغام أغنية شبر ونص، وعلقت قائلة: "اجمل واكبر حضن"، وتمنت أن يحفظ الله حفيدها وكل أحفاد وأبناء الجميع.

تفاعل الجمهور وبعض الفنانات مع فيديو الفنانة المصرية، وتمنوا ان يحفظ الله حفيدها، ويطيل بعمرها لتراه يكبر، ومن بين المعلقين، الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة يارا.

فيفي عبد ترقص بالعباءة والطرحة

في وقت سابق، كانت فيفي عبده قد أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص في مكان عام على أغنية "سر حبي" لأبو بكر سالم، مرتدية عباءة وطرحة، ونظارات شمسية، وذلك بالتزامن مع الأحداث الأليمة التي شهدتها سوريا وتركيا أثناء وقوع الزلزال.

وتعرضت الفنانة المصرية حينها لهجوم واسع بسبب عدم احترام العباءة والحجاب، والرقص فيهما بطريقة مثيرة، بالإضافة إلى تجاهلها الألم الذي كان يعتصر الجميع ببسبب أعداد ضحايا ومنكوبي الزلزال الذي هز العالم.

فيفي عبده تعطي رأيها بالمساكنة قبل الزواج

في لقاء تلفزيوني سابق، أكدت فيفي انها ضد المساكنة والمعاشرة قبل الزواج، مؤكدة هذا الأمر يعيدنا للجاهلية، مشيرة أن الحل بذلك الزواج العرفي إن كان لا يوجد حل آخر.

وشددت الراقصة المصرية، انها مع احترام الرجل وضد التحريض على الزوج وخاصة على شاشات التلفزيون وفي البرامج التي تتسبب بهدم الأسرة.