انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. مشهد قوي للفنانة هيفاء وهبي مع عمرو سعد على سرير من فيلم دكان شحاته لم تستطع تمالك نفسها أمامه وتحول التمثيل إلى حقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتعرضت هيفاء وهبي خلال لقائها في برنامج “هيدا حكي”، على قناة mtv اللبنانية،

الواضح من المذيع” عادل كرم”، الذي تلفظ بالكثير من العبارات والتلميحات للحياء، بينما كانت ردة فعل هيفاء وهبي صادمة أيضا، ولم يظهر عليها أي علامات للرفض والإعتراض.

وكانت أبرز الأسئلة التي طرحها مقدم الحلقة التي تم بثها مطلع العام 2014، هو سؤال هيفاء وهبي عن تعرضها في فيلم حلاوة روح، فردت عليه بكل برود قائلة:”يبعت لك حال على ها السؤال”.

وعندما أعاد المذيع السؤال مرة أخرى، أجابت هيفاء وهبي بأن الشخصية كانت تفرض عليها تجسيد دور بنت يدخل عليها شخص ، موضحة أن من بالفيلم هي “روح”.

وطلب المذيع من هيفاء وهبي أن تمثل معه مشهد رومنسي، وعندما وافقت، قام بحركات والفاظ ، قبل أن يقوم من مقعده ويجلس عند اقدامها، فما كان منها إلى أن طبعت قبلة حارة على خده.

وقبل عودة المذيع إلى مقعدة، لاحظت هيفاء وهبي “تاتو” مرسوم على ، فطلبت من أن يفك أزرار القميص، وعلقت عليه ساخرة: “ماعندك سنتيان؟”.

وعندما كشف المذيع عن التاتو المرسوم على ، قال:”هذا أسد” فسالته هيفاء بكل وقاحة: وأنت؟