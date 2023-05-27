انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. ملكة جمال لبنان هيفاء وهبي بقميص يظهر ما في حمام السباحه بين فنان مشهور والجمهور في ذهول.. اتفرج على الملبن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور قديمة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ووصفتها بالجرأة والصادمة، وهي ظهرت وبركة سباحة خاصة مع مجموعة من الأصدقاء.

شوهدت هيفاء وهبي بالبيكيني بين ذراعي صديقها الإعلامي اللبناني توني خليفة في الصور التي تم تداولها.

في صورة أخرى، شوهدت هيفاء مستلقية على حافة حوض السباحة، تظهر ظهرها وجسدها، مغطاة فقط بخطوط .

رغم أن الصور المتداولة قديمة إلا أنها منتشرة على نطاق واسع وتنوعت تعليقات مستخدمي الإنترنت، فبعض الناس يسخرون من جمالها ويقارنون أناقتها وجمال شخصيتها بالصور التي كانت قبل عشر سنوات. يعبر عنهم الجسد، وإعجاب شديد بشغف الفنانة بالتركيز على جمالها والحفاظ على رشاقتها وأنوثتها وشبابها رغم أنها تقترب من الخمسين.

أما النوع الآخر من المعلقين فقد هاجموا هيفاء ويبر بحجة أن وجودها تجاوز الخط الأحمر وتعمد إثارة الجدل.

أحدث إطلالات هيفاء وهبي

نشرت هيفاء وهبي في أحدث إطلالتها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، اختارت خلالها شورتًا أخضر وقميصًا أبيض مع حقيبة يد خضراء لإطلالة صيفية أنيقة وناعمة.

من الناحية الجمالية، تقدم هيفاء وهبي تسريحة شعر جميلة بشكل طبيعي مع مكياج بألوان ترابية لإظهار تفاصيلها الجميلة، وبعض المجوهرات لإضافة الأناقة إلى إطلالتها.