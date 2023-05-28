كسحت سما المصري .. ملكة جمال سوريا انجي خوري بفيديو فاضح جديد مع فنان مشهور.. اتفرج

انت الان تتابع خبر ملكة جمال سوريا انجي خوري بفيديو جديد مع فنان مشهور.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الفنانه أنجي خوري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واخر شي لها ظهورها في فيديو وطلبها الزواج من أدهم النابلسي.

سجلت المطربة إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي واتوب،

وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني»

حيث أنها تنشر فيديوهات مثيرة للجدل بشكل مستمر، وتصنف +18 على طريقة الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، والغرض من كل هذا الأمر جذب الجمهور ولفت الانتباة للحصول على عدد أكبر من المتابعين

و أثارت الممثلة السورية انجي خوري حالة من الجدل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول عدد من النشطاء على صورة من المقطع الفيديو الفاضح لها مع الناشط اللبناني ربيع زين.