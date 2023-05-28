اتفرج بالصوت والصوره .. ملكة جمال إسبانيا جورجينا رودريجيز صديقة صديقة كريستيانو رونالدو تفقد عقلها تماماً وتظهر وتظهر بإطلالة مثيرة للجدل في البحرر .. ومتابع غلبتي رانيا يوسف !

انت الان تتابع خبراتفرج بالصوت والصوره .. ملكة جمال إسبانيا جورجينا رودريجيز صديقة صديقة كريستيانو رونالدو تفقد عقلها تماماً وتظهر وتظهر بإطلالة مثيرة للجدل في البحرر .. ومتابع غلبتي رانيا يوسف !والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتم الام في خبر عن الجميلة الإسبانية جورجينا رودريغيز التي فقدت عقلها تمامًا وظهرت في أسوأ ظهور في الكون كله . كشفت للجمهور كل ما كان مخفيًا! الآن مع التفاصيل

ظهرت جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم الأكثر شهرة في العالم، كريستيانو رونالدو، على شواطئ دبي بإطلالة متألقة بعد أيام فقط من بث الفيلم الوثائقي.

ومن ناحية التفاصيل، نشرت الجميلة الإسبانية جورجينا صورة لها على ساحل دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت جورجينا صورة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس في الثلث الثالث من الحمل على صفحتها على إنستجرام.

ومن أبرز التعليقات غضب العديد من المعلقين العرب الذين يرون أنها تتعارض مع القيم، مطالبين السلطات بوقف التعري الذي يقولون إنه يغضب الشباب.

يأتي إصدار صورة جورجينا في الوقت الذي قضت فيه هي وعشيقها رونالدو وأطفالهما الأسبوع الماضي في دبي مع أسرتهم لقضاء عطلة مرهقة، تمامًا كما يحضر دون إكسبو 2020، الذي يقام حاليًا في دبي. أمضى بضعة أيام مع العائلة في دبي الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي يحضر فيه دون إكسبو 2020، الذي يقام حاليًا في دبي.