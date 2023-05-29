انت الان تتابع خبر بكل قوة لن تتخيل ما حدث خلف الكواليس.. من أشهر فيلم في تاريخ السينما المصريه بطولة المومس الفاضلة يسرا مع عادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة من فيلم الإنس والجن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سخرت الفنانة المصرية يسرا من كل ما يتردد عن خلافاتها مع الفنان عادل إمام، ووصفت هذه الشائعات بأنها «كلام فارغ»، لا أساس له من الصحة.

يسرا قالت إنه كان من المفترض أن تشارك إمام بطولة عمله الدرامي عندما كان في صورة فيلم، إلا أنه تحول إلى مسلسل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خلافات بينهما وأن صداقتهما لا يمكن أن تتأثر بهذه الشائعات.

كما احتفلت الفنانة يسرا مؤخرًا مع فريق عمل مسلسل شربات لوز، باقتراب انتهاء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد، وذلك بعدما عقدت الشركة المنتجة للمسلسل مؤتمرًا صحفيًّا، بأحد ديكورات العمل، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور عدد من فريق العمل.