انت الان تتابع خبر عدت سما المصري.. بمايوه بيكيييني اطلاله في غاية الجمال ل منه فضالي والجمهور قمر من جمال جسمها.. ومتابع اجمل من فيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه منه فضالي على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعض نشرها لعده صور على الانستغرام وكانت هذه الصور مثيره اثأرت ضجه كبيره على جمهور الفنانه ومتابعها تفاصيل صادمة عن منه فضالي

نشرت الفنانه المصريه منه فضالي عده صور خلال ساعات ماضيه وتصدرت هذه الصور تريند تويتر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورود مغردون على هذه الصور الفاضحه وتصدرت هذه الصور مجلات عديده مثل مجله الاهرام و مجله الاخبار ونشرت هذه الصور ايضا خلال الساعات الماضيه صور وهي بالمايوه السباحه البكيني.

وكان هذا المايوه مثير جدا مما اثار دقه كبيره في الراي العام والوسط الفني وكانت هذه الاطلاله اول اطلاله من الفنانه منى فضا لي تصير بها الراي العام وتقوم بملابس مثيره جدا ونشرها على مواقع التواصل ومحركات البحث جوجل عبر مغردون عبر تويتر على ان هذه الصور ليست حريه شخصيه بل هي صور للحياه .