انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف صر اخ باعلي صوت من ياسمين رئيس الهستيري في ليلة الدخلة جعل الجيران يكسروا باب غرفة النوم وينقذوها من عريسها المجنون!! مشهد مثير لن ينساه المصريون في تاريخ السينما المصريه والعربيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” نشر مشهد جريء من فيلم “من ضهر راجل”، جمع بين الفنانة ياسمين رئيس التي جسدت فيه شخصية العروسة، وعريسها الفنان “شريف رمزي”،

وبعد الانتهاء من مراسيم حفل الزفاف توجه العروسان إلى غرفة النوم، ولم تمضي سواء دقائق معدودة حتى بدأت ياسمين رئيس بالصراخ، فهرع إليها شقيقها وبعض الجيران وقاموا بكسر باب الغرفة، ليخبرهم العريس أن العروسة ليست بنت بنوت فأنهال عليها شقيقها بالضرب المبرح.

كما يظهر في المشهد عشيق ياسمين رئيس وحبيبها السابق الذي قام بدوره الفنان”آسر ياسين”، حيث استغل ذهاب زوجها لصلاة الفجر في المسجد ودخل شقتها واغتصبها بالقوة. وأثار المشهد ضجة واسعة بين أوساط المشاهدين الذين انتقدوا جرأته، بالإضافة إلى تزامن اغتصاب الزوجة مع رفع أذان الفجر بصوت زوجها.

وفيلم من ضهر راجل هو فيلم مصري رومانسي تم إنتاجه عام 2016، وهو من بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وياسمين رئيس وصبرى فواز ووليد فواز ومحمد لطفى، تأليف محمد أمين راضى وإخراج كريم السبكى، ومن إنتاج أحمد السبكى.