مبادرة إعلامية رقمية لتعزيز قيم التعايش

مبادرة إعلامية رقمية لتعزيز قيم التعايشأطلقت المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني حملة إلكترونية لبناء السلام بين أتباع الديانات، تستهدف من خلالها الجمهور الباحثين على جوجل عن قضايا التعايش الديني.

وجاء إطلاق الحملة ضمن أنشطة مبادرة إثراء المحتوى الرقمي المتعلق بالقضايا الدينية في المنطقة العربية، وهي مبادرة إلكترونية تعتمد على التقاط اهتمامات الباحثين على محرك البحث جوجل والساعين للحصول على إجابات خاصة بالقضايا المتعلقة بالجوانب الدينية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مركز الحوار العالمي كايسيد ضمن زمالة الصحافة للحوار.

وقال عبدالرزاق العزعزي مسئول المبادرة أن الحملة هي نشاط يتزامن مع إثراء المحتوى الرقمي على جوجل بقضايا التعايش بين أتباع الديانات، ولكن الفئة المستهدفة محددة أكثر بالباحثين عن صور متعلقة بالتعايش الديني، إذ يتم الاعتماد على نشر البوسترات التوعوية بأن تكون محددة الرسالة وواضحة المغزى وتؤدي إلى القضاء على رهاب التعايش بين أتباع الديانات.

للاطلاع على محتوى المبادرة:

https://eohm.org/