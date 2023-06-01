انت الان تتابع خبر كانها بدون مكياج.. اتفرج بالفيديو والصور صورة مسربة لملكة جمال الهند بريانكا شوبرا كأنها شخص آخر ووجها ممتلئ بالحبوب والجمهور في ذهول!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمتاز الهند بالعديد من الفنانات الذين تعلق الكثير بهم ، بسبب أعمالهم الدرامية القويه أضافة الي ذلك إطلالاتهم الرائعة أمام الكاميرات.

يعتقد البعض ان النجمات لا يعانينَ من مشاكل الجلد والحبوب وشوائب البشرة، والمشكلة ان الاعلام صوّر لنا في مرحلة من المراحل ان النجمات كاملات.

خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي عززت هذه الصورة النمطية عبر استخدام الفنانات والممثلات في الشرق الاوسط وفي العالم، برنامج الفوتوشوب.

لذلك يتفاجأ البعض حين تنتشر صور لفنانات عن قرب ومن دون فلتر اذ تظهر الحقيقة.

وكانت قد انتشرت سابقاً صورة للنجمة بريانكا شوبرا عن قرب، وبدا وجهها ليس نقياً، بل لديها عيوب في بشرتها، ولكن على الرغم من ذلك، فإن ملامحها ليست مغايرة، لكن علامات التقدم في العمر تظهر عليها.