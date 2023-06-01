انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفجّر الردود بمشاهد الإغراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدمت الفنانة المصرية ياسمين صبري خاصية "اسأل ياسمين" عبر حسابها في إنستغرام، لتجيب على الأسئلة التي يطرحها متابعيها.

ياسمين صبري تجيب على اسئلة المتابعين

تلقت ياسمين صبري العديد من الأسئلة أجابت عليها بصراحة وشفافية، حيث سألها احد المتابعين عن رأيها بتقديم مشاهد إغراء في هوليوود، لتؤكد انها لن تفعل هذا الأمر في السينما المصرية، كما لن تفعله لأجل التواجد في هوليوود، وقالت: "إذا كان أنا مابوافقش هنا.. حوافق هناك!" مؤكدة رفضها تقديم الأدوار الجريئة.

وطرح أحد المتابعين، سؤالا على الفنانة المصرية حول التغيير في ملامحها، والتخلي عن استخدام مساحيق التجميل، وأكدت انها لم تعد تهتم بوضع مساحيق التجميل لأن الجمال الحقيقي والطبيعي أصبح نادرا.

وبطريقة طريفة، ردت صبري على متابع طلب منها 10 الآف دولار، فقالت: «ليه ماسك عليّ ذلة؟».

ياسمين صبري تعود إلى السينما بعدة أفلام

من ناحية ثانية، كشفت ياسمين صبري، مشاركتها في فيلم "البعبع" المقرر عرضه في عيد الاضحى، اإلى جانب الفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى المشاركة ببطولة فيلم "أبو نسب" مع الفنان محمد إمام، كما بصدد التحضير لفيلم ثالث من المحتمل عرضه في نهاية العام الحالي.

وكانت النجمة المصرية، قد روجت لفيلمها البعبع من خلال نشر أول بوستر رسمي للعمل، وظهرت فيه وهي تمسك بيد طفلة صغيرة وخلفها الكثير من الانفجارات كثيرة، كما نشرت عبر التويتر، صورة لأمير كرارة وهو يمسك بيد طفل مع استخدام نفس الخلفية، وعلّقت على الصورتين: "البعبع" عيد الأضحى ٢٠٢٣.