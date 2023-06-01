انت الان تتابع خبر.دانا جبر تستفز المتابعين بفستان دون بطانة كشف المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة جريئة لها عبر حسابها في إنستغرام، أثارت بها ردود فعل المتابعين.

دانا جبر بفستان مثير والمتابعون يعلقون

ظهرت دانا جبر بالصورة وهي تجلس على مقعد السيارة، وترتدي فستانا قصيرا جدا كشف مفاتنها بطريقة جريئة، وبأكمام شفافة، وسدلت شعرها وتزينت بمكياج قوي، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

ورغم أنها كالمعتاد أغلقت خاصية تعليقات المتابعين على صورها في انستغرام، لكن تداول الجمهور والصفحات التي تعنى بأخبار الفنانين والمشاهير الصورة بشكل موسع وعلقوا عليها بالكثير من الكلمات.

تغزل بعض المتابعين بجمال النجمة السورية وإطلالتها التي برزت قوامها وسحرها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء والمثير، مؤكدين أن التعري لا يوصل رسالة الفن، بل الأعمال الجيدة والإبداع يفعلان ذلك.

الجدير بالذكر ان دانا جبر لا تتواجد كثيرا على مواقع التواصل، ولا تنشر صورا لها بشكل مستمر، لكنها بين الحين والآخر، تنشر صور لها من حياتها اليومية أو من كواليس المسلسلات التي تشارك فيها، وتمنع تعليقات المتابعين عليها.

آخر أعمال دانا جبر الدرامية

شاركت الممثلة السورية في آخر أعمالها الدرامية بالمسلسل البدوي "العيدروس" الذي يعكس صورة الحياة في الصحراء العربية وأهمية الحفاظ على ثقافتها وقيمها الإجتماعية الهامة.

وتلعب دانا في العيدروس دور "شامة" الفارسة الشجاعة المليئة بالأنوثة، والتي تواجه حروب العشائر والثأر فيما بينهم.



ويتكون المسلسل من 5 مواسم، كل موسم من 6 حلقات، ويشارك فيه إلى جانب دانا جبر، نخبة من النجوم العرب والأردنيين، أبرزهم: خالد الغويري، نادرة عمران، حابس حسين، رفعت النجار، ناريمان عبد الكريم، وغيرهم.

وتم تصوير احداث العمل في عدد من المحافظات والقرى الأردنية، باستخدام أحدث التقنيات والمعدّات.