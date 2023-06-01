فنان مصري شهير يشعر بالفخر عندما تتعرض زوجته للتحرش

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رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان المصري، تامر هجرس لإنتقادات حادة من قبل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل، بسبب تصريحاته الجريئة عن زوجته خلال لقاء تلفزيوني.

تامر هجرس يشعر بالفخرعندما ينظر الناس إلى زوجته

أكد هجرس إنه لا يغار على زوجته رغم أنها إنسانة جميلة من الداخل والخارج، ويشعر بالسعادة والفخر عندما ينظر الناس إليها ويتهامسون على جمالها.

ووجه الفنان المصري رسالة إلى جميع الرجال، وطالبهم للشعور بالفخر عندما ينظر الناس والرجال إلى زوجاتهم لأن هذا يدل على انها جميلة وملفتة للنظر.

المتابعون يهاجمون تصريحات الفنان المصري

أعرب المتابعون عن إستيائهم بسبب تصريحات تامر هجرس، مؤكدين أن الشعور بالغيرة على الزوجة او الأخت او الابنة لا يعني الشك بها وعدم الثقة بل يدل على احترامها والحفاظ عليها.

وتساءل البعض كيف يشعر الرجل بالفخر عندما تتعرض زوجته للتحرش حتى لو بالنظر إليها فقط او التغزل بها.

تامر هجرس بشوجر دادي

ومن ناحية ثانية، أعرب هجرس، عن سعادت بعودته إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، من خلال المشاركة في الفيلم الكوميدي القريب من القلب "شوجر دادي"، الذي يحقق نجاحا كبيرا حاليًا بدور السينما، محققا أعلى الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

والفيلم من بطولة تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، وغيرهم من النجوم.

وأكد النجم المصري، أنه يحرص على تقديم عملًا واحدًا في السنة سواء في الدراما أو السينما، حيث كان آخر أعماله في السينما فيلم «الديزل» كما ظهر في مسلسل «أحلام سعيدة» عام 2022.