انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تخلع زوجها العوضي بسبب صورة مشينة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي جمهوره بظهور صادم خلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة".

ونشر الفنان المصري صورة عبر حسابه في فيسبوك من كواليس تسجيل حلقة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ظهر فيها وهو يأكل الكبدة النيئة، وعلق عليها: "كبدة نية بدمها.. قريبا مع صاحبة السعادة".

أثارت صورة العوضي، دهشة المتابعين والجمهور الذين اعربوا عن استغرابهم من تصرفه وتناول كبدة نيئة، وأكدوا انهم متحمسين لمتابعة الحلقة، كما علقت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على الصورة بتعليق طريف كتبت فيه: "إيه ده؟ طلّقني" وأضافت مع تعليقها إيموجي يعبّر عن مزاحها.

الجدير بالذكر، أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، سطع نجمهما في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "ضرب نار"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول الشاب جابر الذي يذهب إلى مصر قادما من سوهاج، ويواجه الكثير من الصعوبات، ويلتقي بالشابة "مهرة" فتجمعهما قصة حب قوية، قبل ان يتعرض للظلم ويدخل السجن بسبب تهم ملفقة.

الجدير بالذكر أن هذا ليس العمل الوحيد الذي جمع الثنائي، حيث تعاونا فنيا في 3 أعمال: مسلسل"لآخر نفس" ومسلسل "اللي مالوش كبير" وآخرها مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023.

وتزوج العوضي وياسمين عام 2020، في حفل زفاف سري، لم يتم الإعلان عنه إعلاميا او على مواقع التواصل.