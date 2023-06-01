انت الان تتابع خبر إدانة ممثل أمريكي شهير باغتصاب امرأتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادان القضاء الأمريكي العضو البارز في كنيسة السيانتولوجيا الممثل الأمريكي الشهير داني ماسترسن بتهمة اغتصاب امرأتين.

ودانت هيئة محلفين في لوس أنجليس، الأربعاء، ماسترسن، المعروف بدوره في مسلسل "ذات سفنتيز شو" That '70s Show



وأودع الممثل، البالغ من العمر 47 عاماً، السجن مباشرة بعد جلسة الاستماع، في انتظار تحديد عقوبته من جانب قاضٍ، في الرابع من أغسطس/ آب. ويواجه احتمال السجن حتى 30 عاماً.



واتهمته ثلاث نساء، من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا أيضاً، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز بين عامَي 2001 و2003.



وأيّد أعضاء هيئة المحلفين اثنتين منهنّ، فيما لم يتوصلوا إلى الإجماع اللازم لإصدار حكم في شأن المدعية الثالثة.



وخلال المحاكمة، خلص المدعون إلى أن الممثل "خدّر واغتصب كلاً من هاتين الضحيتين"، ودعوا إلى "تحميله المسؤولية" عن هذه الارتكابات.



وهذه القضية التي بدأت عام 2017، عقب انكشاف الفضائح الجنسية التي اتُّهم بها المنتج السابق هارفي وينستين وشكلت شرارة انطلاق حركة #MeToo (أنا أيضاً)، أثارت أيضاً تساؤلات حول دور كنيسة السيانتولوجيا.



وأكدت اثنتان من المشتكيات أن المنظمة، الناشطة تحديداً في لوس أنجليس، كانت تثنيهما عن الاتصال بالشرطة.



وشدد وكلاء الدفاع عن ماسترسن على أن إفادات المدعيات تبدّلت على مر السنين، وأشاروا إلى أن منطلقات سلبية ضد كنيسة السيانتولوجيا قد تكون الدافع وراء الدعوى القضائية.



في محاكمة سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضت هيئة محلفين مختلفة إصدار حكم في القضية، ولم تتمكن من التوصل إلى إجماع.



وصل ماسترسن إلى النجومية عام 1998، من خلال المسلسل الكوميدي "ذات سفنتيز شو"، بتأديته شخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر.



وشارك مجدداً مع كوتشر في مسلسل "ذا رانش" The Ranch على "نتفليكس"، لكنه استبعد منه عام 2017، بعدما أكدت شرطة لوس أنجليس أنها تحقق في مزاعم اغتصاب متعددة ضده.



بعد توقيف الممثل في يونيو/ حزيران 2020، قال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجليس إنه أسقط تهمتين أخريين بالاعتداء الجنسي ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة وبفعل سقوط الاتهامات بالتقادم.