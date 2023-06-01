انت الان تتابع خبر رولا يموت ترتكب فعلا فاضحا مع معجب ركع تحت أقدامها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تتوقف النجمة وعارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت، من إثارة الجدل بصورها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها في إنستغرام.

وتأتي أغلب إطلالات رولا يموت مكشوفة وشبه عارية سواء في الفساتين أو البكيني أو الملابس البيتية، ورغم تعرضها للهجوم والإنتقادات من قبل المتابعين، الا أنها لا تتأثر بكل ما يقال لها.

معجبون يركعون امام رولا يموت

خلال الساعات الماضية، أطلت رولا يموت على متابعيها في إنستغرام، بصورة جريئة، وهي ترتدي بيكيني فضح كل المستور من مفاتنها، وذلك بالتزامن مع استقبال موسم الصيف، كما سدلت شعرها، واعتمدت مكياج قوي أبرز ملامحها.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة أخرى عبر خاصية الستوري في إنستغرام، ظهر فيه أحد المعجبيبن وهو يركع عند قدميها، يساعدها في انتعال حذائها، معتبرا ان هذا الأمر شرف له، وأعرب المعجب عن سعادته بتلبيس رولا حذائها من فرط حبه وعشقه لها.

الجمهور يهاجم رولا يموت

أثارت صورة رولا يموت إستياء المتابعين بسبب ظهورها الذي تتجاوز به كل الخطوط الحمراء، مطالبين بتشديد الرقابة على صفحتها باعتبارها تنشر الفسق والفجور، وتشجع على التعري.

بينما انتقد البعض "نرجسية" رولا يموت واستمتاعها بتركيع المعجبين والأشخاص المهووسين بها، حيث اعتادت على نشر صور فيها إذلال للرجال الذين يركعون أمامها وهي تضربهم بالسوط، واصفين هذه التصرفات بـ"المرض النفسي".

وعلى صعيد آخر، شاركت يموت صور لها عبر الإنستغرام ظهرت فيها بملابس نوم مثيرة في غرفة النوم، وتعرضت فيها لهجوم كبير من قبل المتابعين، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها.

الجدير بالذكر، أن رولا يموت الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، باتت اكثر شهرة خلال السنوات الماضية بسبب اعتمادها على إثارة الجدل وتصدر الترند بإطلالتها الجريئة جدا.