انت الان تتابع خبر أحلام تتجه لحفظ القرآن فهل اعتزلت الفن؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في مواقع التواصل، أنها تتجه في هذه الفترة لحفظ القرآن الكريم، وتقضي معظم وقتها في حفظه.

احلام تحفظ القرآن الكريم

أكدت أحلام أنها توقفت حاليا عن قراءة الكتب العادية والثقافية، لأن حفظ القرآن أخذ كل وقتها.

إنهالت التعليقات الإيجابية والتشجيعية على فيديو الفنانة الإماراتية، من قبل المتابعين الذين دعوا لها بالثبات وحصد الأجر والثواب.

الجدير بالذكر، ان أحلام قد ظهرت قبل عامين بمقطع فيديو وهي تتلو القرآن الكريم بصوت عذب، نال إعجاب المتابعين.

احلام الشامسي تُتهم بالماسونية

يذكر أن الفنانة الإماراتية قد تعرضت في وقت سابق لهجوم من قبل بعض المتابعين الذين اتهموها بالماسونية بسبب فستانها الذي ارتدته في حفل "صوت الأرض" الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، تكريما للنجم الراحل طلال مداح، وكان فستانها يحمل رمز العين المرتبط بالماسونية.

وقالت إحدى المتابعات حينها أن أحلام تدعم الماسونية علنا في أطهر أرض، وقالت: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"، لياتي رد احلام قاسيا بتغريدة حذفتها لاحقا.

وكتبت احلام بتغريدتها: "الفاسقة انتِ..تدعين الإسلام... الإسلام بريء من أشكالك.. وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون".