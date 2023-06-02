انت الان تتابع خبر السلطات المصرية تصدر تصريحا ناريا بخصوص عادل إمام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب الكثير من الفنانين والإعلاميين، بمنح الفنان المصري القدير عادل إمام "قلادة النيل"، تكريما لمسيرته الفنية الطويلة، وبمناسبة عيد ميلاده الـ 82 الذي احتفل فيه الزعيم قبل أيام.

السلطات المصرية ترد على تكريم عادل إمام

بدورها ردت السلطات المصرية على هذه المطالب، وأكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، إنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة الذي تعامل بجدية مع جميع المقترحات حول تكريم المبدعين.

الجدير بالذكر، أن قلادة النيل العظمى تعتبر أرفع درجة تكريم مصرية، يتم منحها للأشخاص الذين صنعوا إسهاما مميزا في المجتمع المصري، وحصل عليها شخصيات مرموقة في مصر منهم البرادعي، زويل، نجيب محفوظ، محمد طلعت وغيرهم.

عيد ميلاد الزعيم الـ83

يذكر أن الجمهور المصري والعديد من الفنانين احتفلوا في 17 مايو بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وشارك العديد من النجوم بهذا الاحتفال في منزل الفنان المصري القدير، من بينهم يسرا، لبلبة، خالد سرحان، مصطفى هريدي، وعائلة الزعيم وأولاده ومدير أعماله.

وشارك الفنانون الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق اللحظات الجميلة التي قضوها إلى جانب الزعيم في عيد ميلاده الـ83، وتلقى التهاني من جمهوره في جميع أنحاء العالم العربي.

إعتزال عادل إمام

الجدير بالذكر، أن الفنان المصري قد تعرض للكثير من الشائعات حول مرضه واعتزاله الفن بسبب غيابه الطويل عن الساحة الفنية والأعمال الدرامية أو السينمائية، حيث كانت آخر أعمال الزعيم، مسلسل «فلانتينو» الذي عرض عام 2020.

ورغم الأنباء التي ترددت حول إعتزاله، الا أن عادل إمام او عائلته لم يحسموا هذا الجدل وأكدوا ان الزعيم قد يشارك في عمل جديد يراه مناسبا.