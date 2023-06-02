انت الان تتابع خبر بعد سلسلة الفضائح حسام حبيب يفجّر مفاجأة بما سيفعله مع شيرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الخلافات والمشاكل التي حدثت بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، يستعد الثنائي لتعاون فني جديد خلال الفترة الماضية.

تعاون فني بين الثنائي

وأكد حسام حبيب، خلال تصريحات أطلقها مؤخرا لبرنامج et بالعربى، ان أغنية حب رومانسية وأغنية أخرى مفرحه سيتعاون بهما مع شيرين.

كما أعرب حسام خلال المقابلة عن مدى حبه لزوجته شيرين، وأكد انه يحبها أكثر مما هي تحبه، مشيرا إلى أن علاقتهما ممتازة منذ ابتعد عنهما الأشخاص الذين كانوا السبب بالمشاكل بينهما.

ومن ناحية ثانية، تستعد شيرين لإطلاق ألبوم جديد على عدّة دفعات، ستبدأ بطرح أربع أغنيات، ومجموعة من الأعمال مع شركة روتانا، وأمسية فنية ضمن موسم الرياض.

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حبيب بأجواء رومانسية

هذا وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها الـ43، بحفل بسيط ورومانسي، اقتصر على حضورهما فقط، وظهرت شيرين وهي تقوم بتقبيله بحب وسعادة امام كيكة عيد الميلاد.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها شيرين عبر الإنستغرام من حفل عيد الميلاد، وتمنوا لهما السعادة الدائمة ولحبيب العمر المديد.

حسام حبيب بحفل شيرين في جدة

يذكر أن حسام حبيب كان أبرز الحاضرين في حفل شيرين بمدينة جدة السعودية، وظهر في مقطع فيديو وهو يرقص ويصفق على أغنيتها "حبه جنة".

وقدمت شيرين خلال الحفل أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

ورغم حفل الفنانة المصرية الناجح، الا انها تصدرت ترند مواقع التواصل بسبب تصريحات لها جاءت "كـ"زلة لسان"، حيث قالت انها لو كانت تعرف أن الطقس حار لهذه الدرجة، كانت اتت إلى الحفل بالمايوه، ما عرضها للهجوم الحاد من قبل الجمهور.