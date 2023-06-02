انت الان تتابع خبر ابنة محمد رمضان بفيديو غير لائق لن تصدق رد فعل والدها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان، تكتسب شهرة أكبر بعد نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها في التيك توك.

حنين ابنة محمد رمضان في فيديو جريء

خلال الساعات الماضية، لفتت حنين الأنظار بمقطع فيديو نشرته عبر التيك توك، ظهرت فيه وهي ترقص مع زملائها مرتدية ملابس كاجوال وطاقية، ثم قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، وارتدت فستان باكليس أزرق مكشوف من الأعلى.

نال فيديو ابنة محمد رمضان، اعجاب الكثير من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وعفويتها، بينما انتقدها البعض بسبب جرأتها ورقصها بين زملائها بملابس مكشوفة، متساءلين عن ردة فعل والدها بعد هذا الفيديو.

ومن ناحيته لم يبد محمد رمضان أي ردة فعل أو تفاعل مع فيديو ابنته، واكتفى بنشر فيديو تكريمه بجائزة، مع فيديو آخر أثناء تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت.

من هي حنين رمضان

الجدير بالذكر، أن حنين هي ابنة رمضان من زوجته الأولى التي انفصل عنها عام 2012 ، بعد زواج دام لـ4 سنوات، واختفت تماما بعد الطلاق، وعاشت حنين مع والدها، ولم تنشر أي صور تجمعها بوالدتها.

حصدت حنين على شهرة واسعة بعد ظهورها مع والدها بأكثر من مقطع فيديو وكانت تشاركه الغناء أحيانا.

انتقادات حادة لمحمد رمضان

يُذكر أن الفنان المصري قد تعرض للكثير من الهجوم خلال الفترة الماضية، بسبب الصور والفيديوهات التي وصفت بالمستفزة، بسبب استعراض أمواله وثروته بطريقة غير لائقة.

في البداية ظهر رمضان وهو يجلس في طائرته الخاصة ويضع بجانبه رزمة كبيرة من الدولارات، ثم احتفل بعيد ميلاده بكيكة مزينة بالدولارات والذهب، ما عرضه لهجوم كاسح من قبل الجمهور وبعض الفنانين.