انت الان تتابع خبر انتحار زوجة حسن شاكوش بسبب فضيحتها تشعل المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -"يا هتخلوني انتحر يا أما هفضحه"، بهذه الكلمات كشفت ريم صادق تطورات الأزمة بينهما وبين زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

حسن شاكوش يشوه سمعة زوجته

أكدت ريم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الوسط الفني"، أن شاكوش فضحها وشوه سمعتها وادعى انها مريض وشهّر بها، رغم انها لم ترتكب معه أي غلط.

ولفتت زوجة شاكوش تنها ستتخذ اجراءات قانونية ضده بسبب المعلومات والتفاصيل الكاذبة التي ينشرها على مواقع التواصل أو الصحافة.

المتابعون يتعاطفون مع ريم صادق

تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات ريم، وتعاطفوا معها بسبب ما تعرضت له من تشويه سمعة واتهامات بالكذب والخداع، مؤكدين انها بالفعل قد تلجأ للإنتحار، لأن الكثير من الفتيات يلجأن إلى هذا القرار بعدما يتعرضن لضغوطات أسرية ومجتمعية.

اتهامات حسن شاكوش لزوجته

كان حسن شاكوش قد اتهم زوجته بخداعه والكذب عليه، واخفاء حقيقة انها كانت متزوجة من رجل آخر قبلهـ وانه عرف بخبر زواجها من مواقع التواصل، خاصة ان المأذون قال خلال عقد القران "البكر الرشيد" ولم تعترض هي أو أحد من أفراد اسرتها على كلامه.

وأكد حسن انه لا يعرف اذا كان المأذون على علم بزاوجها السابق أو لا.

كما اتهم مطرب المهرجانات، زوجته ووالدها بالتزوير وإخفاء أهم شروط الزواج، وهو التصريح بأنها ليست بكراً رشيداً.

ومن ناحية ثانية، كانت عائلة حسن شاكوش، قد تقدمت بشكوى ضد عائلة ريم صادق، بتهمة الحضور إلى مسكنهم والاعتداء عليهم بالسب والقذف والتشهير، أمام الناس الذين تجمهروا حولهم، بينما ادعت ريم ان والدتها ذهبت إلى عائلة شاكوش حتى يتوقف ابنهم عن تشويه سمعة عائلتها لكن شقيقه اعتدى عليها.