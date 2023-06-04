بعدما ركتب التريند النهاردة .. اتفرج من هي راندا عبد السلام

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رياض - احمد صلاح - بعدما ركتب التريند النهاردة .. اتفرج من هي راندا عبد السلاموجاءت عملية البث والتساؤل بعد قيام الفنانة المصرية بتقديم محضر ضد شخص هددها بنشر صور وفيديوهات فاضحه لها، وطلب فدية لعدم نشر تلك الفيديوهات.

من هي راندا عبد السلام:

1- من مواليد 25 فبراير عام 1988 بمدينة القاهرة مصر وعمرها الحالي هو 35 عامًا.

2- خريجة المعهد الفنون المسرحية.

4- شاركت راندا عبد السلام مؤخرًا في بطولة مسلسل “طاقة حب” .

5- قدمت شخصية “نسرين” ضمن مسلسل القمر آخر الدنيا.

6- كان أخر أعمالها مسلسل ديفيليه الذي بدأ تصويره عام 2022، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض.