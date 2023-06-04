انت الان تتابع خبر مع بعض في مكان واحد .. اتفرج حقيقة ارتباط نور النبوي وسلمي أبو ضيف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث عدد من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، حول ارتباط نور النبوي وسلمي أبو ضيف، بسبب ظهورهما في مكان واحد.وشاركت الفنانة سلمي أبو ضيف مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات انستجرام خلال رحلتها الأخيرة في المكسيك، كذلك الأمر بالنسبة لنجل الفنان خالد النبوي مما جعل الكثير من رواد السوشيال ميديا يتحدون حول وجود قصة حب بينهما.

حقيقة ارتباط نور النبوي وسلمي أبو ضيف:

وعلق عدد من الرواد على الصور شكلهم ارتبطوا من وقت المسلسل، في إشارة إلي مسلسل المداح الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

في المقابل لم يصدر أي منهما رد رسمي حتي الآن على هذه التكهنات التي انتشرت بقوة على السوشيال ميديا.