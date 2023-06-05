انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف عاقب الله حورية فرغلي على مشاهد الاغراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الجدل الدائر بين الثنائي بسبب ادعاءات الخطوبة ونفيها، وما رافقها من أزمة تصريحات وتراشق اتهامات، نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس جزء من مقابلته مع الفنانة المصرية حورية فرغلي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "تابوو".

نزار الفارس يستفز حورية فرغلي

لجأ الفارس باللقاء إلى استفزاز حورية بأسئلة غير لائقة، حول ازمتها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها وعقاب الله لها وأدوار الاغراء التي قدمتها في أفلامها.

وقال الإعلامي العراقي موجها كلامه للفنانة المصرية، انها قدمت مشاهد اغراء في فيلمها "كلمني شكرا" وأغرت بهذا الفيلم جيل كامل ودمرته، وقد يكون الله عاقبها على ذلك وجعلها تعاني خلال السنوات الأخيرة من حياتها.

وقالت حورية فرغلي في ردها على كلام نزار الفارس، ان ما عانته في حياتها بعد الحادث الذي تعرضت له وكسر أنفها لا يساوي شيئا بالنسبة ما قدمته من مشاهد اغراء، وأنها أدت مناسك الحج 7 مرات بعد الواقعة المؤلمة، ليرد الفارس بطريقة مستفزة، انها ادت الحج بعد أن بهت بريقها وضاع جمالها، وقد يكون الله ابتلاكها حتى تلجأ له من غير ذنوب.

علاقة الفنانة المصرية بالله تعالى

عندما سألها الإعلامي العراقي عن سبب عدم الذهاب لأداء فريضة الحج في ظل شهرتها وجمالها، ردت حورية انه لم يكن لديها محرم، وكان شقيقها يمتلك جواز سفر أمريكي.

وتحدثت حورية خلال اللقاء عن علاقتها بالله، مؤكدة انها لم ترتكب اخطاء تصل إلى الكبائر، وتتمنى أن يغفر الله ذنوبها ويجعلها حورية من حوريات الجنة.

مهندس يعرض الزواج على حورية فرغلي

يذكر انه وبعد أزمة خطوبة حورية والإعلامي العراقي، خرج مهندس يدعى احمد حجازي عبر حسابه في فيسبوك وعرض الزواج عليها مقابل مهر بمليون دولار.