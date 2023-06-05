انت الان تتابع خبر اعتزال فنانة مصرية شهيرة بسبب زيادة وزنها ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مسية فنية طويلة وناجحة، أعلنت الفنانة المصرية القديرة، سمية الألفي عن اعتزالها الفن نهائيًا بعد شفائها من مرض السرطان.

اعتزال سمية الألفي

وأكدت سمية الألفي خلال لقاء لها في برنامج إي تي بالعربي، ان قرارها بالاعتزال جاء بعد زيادة وزنها وتغير ملامح وجهها، التي اعتاد عليها الجمهور.

وتتفرغ النجمة المصرية في الوقت الحالي لكتابة فيلمها "البينو" في أول تجربة لها في مجال التأليف.

وأكدت أنها اعتزلت الفن قبل 3 عقود، ولن تعود إليه مرة أخرى، بعد مشوار طويل قدمت خلاله الكثير من الأعمال. الناجحة.

شفاء سمية الألفي من السرطان

يذكر أن سمية الألفي قد أعلنت سابقا في حديث لقناة (dmc) أنها شفيت تماما من مرض السرطان الذي أصيبت به عام 2017، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضعت لها قبل أسابيع، أنها تعافت من المرض، لتنتهي بذلك رحلة علاجها المتعبة التي استمرت أكثر من 6 سنوات خضعت خلالها لعدة عمليات جراحية، وسافرت للعلاج في ألمانيا وسويسرا وأميركا.

وبعد تعافيها من المرض، وجهت سمية الالفي رسالة هامة للنساء المصابات بالسرطان، بألا يفقدن الأمل، ويستمرن بالإرادة والرضا بالقدر الذي يختاره الله، والالتزام بالعلاج حتى يشفين تماما.

هذا وكانت سمية الألفي قد ظهرت قبل أيام بمقطع فيديو وهي تتناول الطعام بصحبة نجليها الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه، وعلق عليها: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي".