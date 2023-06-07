انت الان تتابع خبر جمهور تايلور سويفت يرتدون الحفاضات وما حدث على المسرح يثير الاشمئزاز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة العالمية تايلور سويفت، ترند مواقع التواصل ومحرك البحث غوغل، خلال الساعات الماضية، بسبب ما حدث في حفلها الذي احيته ضمن جولتها الفنية "The Eras Tour".

وتحدثت وسائل الاعلام العالمية عما فعله الجمهور خلال حفل الفنانة العالمية، حيث قام عدد كبير منهم بارتداء حفاضات الأطفال، حرصا منهم على عدم ترك الحفل ولو للحظات في حال احتاجوا الذهاب الى الحمام أثناء غناء نجمتهم المفضلة.

أثارت هذه الواقعة جدلا وسخرية على مواقع التواصل، وأعرب البعض عن استهجانهم من تصرفات الأشحاص المهووسين بتايلور، إذا ان لبس الحفاضات ليس الشيء الغريب الوحيد الذي فعله جمهور الفنانة.

ففي وقت سابق، عرض أحد المعجبين عدساته اللاصقة التي شاهد بها تايلور، للبيع بسعر خيالي، كما قام معجب آخر، بجمع قطرات من المطر الذي تساقط على النجمة في إحدى حفلاتها، ووضعها في عبوة، وعرضها للبيع بسعر 250 دولار مقابل العبوّة الواحدة.

على صعيد آخر، تعرضت تايلور سويفت لموقف محرج خلال حفلها في شيكاجو، حيث توقفت عن الغناء، بعدما ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ، وبدأت بالسعال لإخراجها ولكنها اضطرت لبلعها بعدما فشلت بالتخلص منها.

ورغم شعورها بالاحراج والاشمئزاز، بسبب بلع الحشرة، مازحت تايلور جمهورها قائلة : "إنها لذيذة.. لا بأس كل شيء جيد"، وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل حتى تصدر اسمها الترند.

يذكر ان تايلور سويفت، قد انفصلت مؤخرا عن حبيبها جو ألوين، لرفضها عرض الزواج الذي قدمه حبيبها، حيث اكد المقربين منها، أنها لا تريد قيود في حياتها، ولا ترغب خسارة حريتها بالزواج.