انت الان تتابع خبر حزن وصدمة مع نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل التفاح الحرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلق الجمهور كثيرا بالمسلسل التركي المدبلج للعربية "التفاح الحرام"، الذي تم عرضه على امتداد 6 سنوات، شهد خلالها الكثير من الأحداث الشيقة، ومر فيه عدد كبير من الأبطال الذين يتمتعون بشعبية كبيرة.

اسدال الستارة على مسلسل التفاح الحرام

بالأمس أسدل الستار على المسلسل التركي، بعد عرض الحلقة الأخيرة التي تصدرت ترند مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، وحصد اعلى نسب مشاهدة.

وودع أبطال العمل الجمهور بكلمات مؤثرة، كما شارك الجمهور بتوديع المسلسل وأبطاله بعد ارتباطهم به لسنوات طويلة ومواسم مختلفة.

حرصت بطلة التفاح الحرام، النجمة التركية شوال سام، التي ادت شخصية "اندر" على مشاركة لحظات العمل الأخيرة، عبر حسابها في تويتر، وعلقت: "الوداع! لا تنسونا، نحن كنا نصفين للتفاحة".

يلديز تودع الجمهور

أما محبوبة الجمهور التركي والعربي، الفنانة أيدا ايجيه، التي قدمت شخصية "يلديز" في مسلسل التفاح الحرام، والتي تميزت بخفة دمها وعفويتها وجمالها، كتبت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل: "الوداع يلديز" وقدمت شكرها لشخصيتها في العمل والتي أضافت لها الكثير في مسيرتها الفنية، وشكرت كل من شاهد وأحب يلدز والتفاح الحرام، وأرسلت تحية كبيرة للزملاء وطاقم العمل، وختمت رسالتها قائلة: "نلتقي في شخصيات أخرى.. مكانتكم محفورة لدي".

الجدير بالذكر، أن مسلسل التفاح الحرام، حصد على أعلى نسبة مشاهدة في جميع مواسمه الـ6 رغم وفاة عدد كبير من الأبطال ضمن أحداث العمل، أو انتهاء أدوار البعض الآخر بطرق أخرى، إلا أنه بقي محافظا على التجديد والتشويق بالقصص التي يعرضها والأحداث الممتعة.