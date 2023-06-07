أسعار تذاكر حفل فايا يونان في البتراء

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رياض - احمد صلاح - بعد أيام من حفل الفنان السعودي محمد عبده، الضخم والناجح، أعلنت سلطة اقليم البتراء عن إقامة حفل فني للفنانة السورية فايا يونان، في 30 من حزيران الجاري.

أسعار تذاكر فايا يونان في البتراء

يقام حفل فايا يونان على خشبة مسرح القرية الثقافية في البتراء، بسعر تذكرة تصل إلى 40 دينارا لدرجة vip، و30 دينار للدرجة الأولى، 20 دينار للدرجة الثانية.

تفاعل الجمهور الأردني مع الحفل المرتقب للنجمة السورية، وأعرب البعض عن حماسه لحضور الحفل لما تحمله النجمة من صوت عذب وأداء رائع وملتزم.

فايا يونان تسحر الجمهور في مصر

من ناحية ثانية، اطلت فايا يونان في وقت سابق على جمهورها من خلال صورة لها أثناء زيارتها لمصر.

ونشرت يونان عبر الإنستغرام صورة لها على ضفاف نهر النيل، مرتدية توب بيضا بكتف واحد، مع جاكيت بني وتنورة باللون الزهر، وسدلت شعرها واعتمدت مكياج ناعم، نالت بها إعجاب الجمهور الذي تغزل بإطلالتها وجمالها، ورحب بها المصريون في بلادهم.

النجمة السورية تطرح أغنية جديدة

مؤخرا، طرحت الفنانة السورية آخر اعمالها، بأغنية “متل اليوم”، التي تقول فيها: "بكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

حيكون مر الوقت وكبرنا شوية...حيكون في شي راح وفي مكانه جديد".

يذكر ان فايا يونان أول مطربة عربية تدخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأغنيتها الأولى "أحب يديك"، حيث انتجت فيديو كليب بتمويل جماعي، ونجحت بجمع 25 ألف دولارلتصوير الأغنية.