انت الان تتابع خبر ماريتا الحلاني تتمرد على التقاليد وتخلع فستان الزفاف علنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر فستان الزفاف الأبيض من أهم طقوس الزواج لدى العروس، حيث تشترك العديد من البلدان والثقافات في هذا الأمر.

ماريتا الحلاني زفاف دون فستان

رغم أهمية الفستان الأبيض، الا ان ماريتا الحلاني قررت التمرد على هذا التقليد وأطلت يوم زفافها بجامبسوت أبيض وأنيق، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة، وأكملت إطلالتها بقبعة من التول الأبيض، مع مكياج ناعم برز جمالها وملامحها الناعمة، وحملت بيدها باقة ورود بيضاء مزينة باللآلئ.

وظهرت ماريتا بصور نشرتها عبر الإنستغرام، وثقت فيها مراسم زواجها من المنتج الموسيقي اللبناني كميل أبي خليل، الذي تم بعقد مدني في دائرة القضاء، في أبو ظبي، وكتبت: "زواج سعيد".

كما نشرت الفنانة اللبنانية، مقطع فيديو ظهر فيه العروسان وهما يرددان وعود الزواج: "أعدك أن أحبك وأحترمك وأهتم بك طوال حياتي"، ثم تبادل الثنائي ارتداء الخواتم، وغيرا مكانها من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى.

لاقت صور وفيديو زفاف ماريتا الحلاني، تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات للعروسين، مشيدين بذوقها الراقي وتميزها بارتداء جامبسوت بدل الفستان التقليدي.

ومن بين التعليقات التي أضافها الجمهور: "شو هالأناقة عروس تجنن"، "ألف الف مبروك بالرفاء والبنين"، "تمردت على التقاليد بإطلالة أنيقة وجميلة".

ماريتا تودع عائلتها بليلة حناء مميزة

على صعيد آخر، كانت ماريتا قد احتفلت قبل أيام بليلة حنتها، داخل مزرعة والدها بالحلانية بلبنان، وارتدت بالحفل قفطان أبيض مطرز بخيوط ذهبية، وشهد ليلة الحناء لحضات سعيدة من الغناء والرقص والدبكة، بالإضافة إلى دموع عائلتها على فراقها.