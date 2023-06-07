انت الان تتابع خبر انجلينا جولي تعود للشعر الأشقر.. كيف تغير شكلها في الفترة السابقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انجلينا جولي تعود للشعر الأشقر من جديد وفاجأت جميع محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجميلة، وتخلت عن لون شعرها الأسود، وهذا جاء أثناء احتفالها بأحدث مشاريعها في مجال الأزياء، وكشفت عن تعاونها مه علامتها “جولي اتيليه”.

انجلينا جولي تعود للشعر الأشقر وتغير شكلها

وظهرت انجلينا جولي بشكل متغير وملامح مشرقة بشعرها الأشقر، وهو الذي جاء مظللاً ببعض الخصل الرفيعة الداكنة من الجذور للأطراف، وتركته متموج، وركزت على أن تواكب الموضة الحالية واعتمدت فيها على الخصل الفاتحة البلاتينية من الأمام عن طريق اسدال العديد من الخصلات على جانبي الوجه.

قصة شعر انجلينا جولي الجديدة

وجاءت قصة انجلينا جولي بعدما عادت إلى اللون الأشقر أصبحت أنيقة وبطول متساوى لمستوى تحت الأكتاف بشكل قليل، ودرجت الألوان بشكل خفيف في الخصل الامامية لإعطاء وجهها استدارة، وكسرت حدة وجهها المربع، وهذه القصة جعلت وجهها يظهر بشكل مثالي، واعطي لشعرها شكل مميز وعنصر التجديد والاشراقة واعتمد على ألوان البني والكستنائي معاً.