انت الان تتابع خبر إطلالة ملائكية.. الصور الأولى من حفل زفاف ماريتا الحلاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حفل زفاف ماريتا الحلاني .. ظهرت ابنة الفنان عاصي الحلاني في حفل زفافها، بملامح رقيقة وإطلالة كلاسيكية سحرت كل من شاهدها، واستطاعت من خلالها تصدر التريند على محرك البحث الشهير «جوجل».وشاركت ماريتا الحلاني متابعيها بمجموعة من الصور في حفل زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها أثناء استقبال اللحظات الأولى لحفل الزفاف وعقد الزواج المدني، وهو الذي حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

حفل زفاف ماريتا الحلاني

وأطلت ماريتا الحلاني في حفل زفافها كالأميرات، وذلك لأنها اختارت إطلالة كلاسيكية في كتب الكتاب، حيث أنها ارتدت فستان أبيض على شكل جامبسوت من صممه اللبناني إيلي صعب، وارتدت عليه قبعة بيضاء رقيقة مقتبسة من الثمانينات في القرن الماضي لتتلائم مع فستانها، ومكياج سموكي هادئ، وشاركت كل متابعيها بصورتها مع زوجها كميل خليل.

ماريتا عاصي الحلاني في ليلة حنتها

وقامت ماريتا الحلاني باختيار ملابس في ليلة حنتها مميزة وهي قفطان لونه أبيض منسوج بخطوط ذهبية وحزام خصر ذهبي، واحتفلت بها مع الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب، ورقصت الدبكة وطقوس البعلبكية، وهي من الأشياء المميزة التي خطفت بها أنظار الجميع مؤخراً.