انت الان تتابع خبر فيلم The Flash movie يكشف حقيقة وجود جيمس غان داخل كون DCU والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم فيلم The Flash movie جيمس غان داخل كون DCU بصور ة حقيقية، وهو الخبر الذي فاجأ كل محبي الفيلم العالمي.

فيلم The Flash movie

كشف العديد من المعجبين بفيلم The Flash movie أنه يوجد مفاجأة جديدة لم يتم الكشف عنها في صورة تأتي وراء الكواليس، وهي مع المخرج آندي موسكيتي، وهو الملصق الذي يوجد في غرفة نوم هاري باري الفتي في فيلم Scooby Doo 2: Monsters Unleashed من عام 2004، وهو الذي شارك غان في تأليفه.

بوستر فيلم The Flash movie

وجاء عن جيمس غان أنه أثبت بشكل فعلي أنه جزء أساسي من DCU خارج الشاشة، وهذا منذ أن حصل على منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة DC Films بجانب بيتر سافران، وينظر الجميع تقديم فيلم The Flash في دور السينما الأسبوع القادم، ويصدر داخل المنطقة يوم 14 يونيو مع نهايته السرية كثيراً.