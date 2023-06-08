انت الان تتابع خبر نسرين طافش بإطلالة جريئة استفزت الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول المتابعون وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير مجموعة صور للفنانة نسرين طافش، كانت قد نشرتها في وقت سابق عبر حسابها في إنستغرام بمناسبة عيد النيروز.

نسرين طافش بإطلالة مثيرة

ظهرت طافش وهي مستلقية فوق العشب في مكان طبيعي، مرتدية بروتيل أسود مكشوف وبنطال واسع باللونين الاسود والابيض، وسدلت شعرها، وتزينت بمكياج ناعم.

وفي إطلالات أخرى، ظهرت طافش وهي تتجول في الطبيعة وبين الأشجار، برفقة كلبها، وعلقت على الصور: "النيروز عيد الربيع عيد الطبيعة.. يعني حياة جديدة وأمل جديد.. كل عام وأنتم بخير".

إنهالت التعليقات على صور نسرين طافش، وتغزل البعض بجمالها وسحر إطلالتها، متمنين لها اوقاتا سعيدة، بينما انتقدها البعض بسبب جرأتها، متهمينها بتعمد الإثارة للفت النظر، ومن بين التعليقات التي كتبها المتابعون على صور الفنانة:

"جمال الطبيعة وجمال نسرين طافش لا يقاوم"، "كل نيروز وانت بخير يا أجمل ممثلة"، "تتعمدي الإثارة لتلفتي أنظار الجمهور"، "نسرين طافش تركز على الإطلالات المثيرة أكثر من التمثيل والفن"، هذه الصور مكانها في غرفة النوم مو أمام الملايين".

عودة نسرين طافش إلى طليقها

على صعيد آخر، كانت نسرين طافش قد تصدرت الترند في وقت سابق بعد إعلان عودتها إلى طليقها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد شهور من الإنفصال، وتبادل الثنائي حينها كلمات الحب والغزل على صورهما في إنستغرام، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير وتمنوا لهما زواجا سعيدا.

الجدير بالذكر، ان طافش والشرقاوي ارتبطا بشكل مفاجئ، دون نشر أي صور من حفل زواجهما، لكنهما شاركا صور وفيديوهات جريئة من شهر العسل تعرضا على إثرها للكثير من الهجوم، وبعد فترة قصيرة انفصل الثنائي بسبب الخلافات، ثم عادت المياه إلى مجاريها بينهما.