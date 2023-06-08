انت الان تتابع خبر بعد زواجه من رجلين .. الإماراتي بدر خلف يثير صدمة الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إثارته للجدل خلال الفترة الماضية بملابسه النسائية وإطلالاته الأنثوية، قرر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، العودة إلى طبيعته عبر صورة نشرها في حسابه على مواقع التواصل.

بدر خلف يعود إلى رجولته

ظهر بدر خلف بهيئته الطبيعية كشاب، وأطل على متابعيه بشعر قصير ولحية وشارب، وملابس رجالية، مؤكدا انه تعب من لعب دور الأنثى وسيعود إلى طبيعته، وعلق على الصورة قائلا: الأنوثة صعبة برجع بوية خلاص".

تفاعل المتابعون مع صورة بدر خلف، وتمنوا أن يعود إلى رشده وطبيعته كرجل، ويتوقف عن لعب دور الأنثى التي يختلقها من نسج خياله، بينما أشار البعض انه سيعود قريبا إلى شخصية الأنثى التي يظهر بها، لأنها الطريقة الوحيدة التي يثير بها الجدل ويتصدر الترند.

بدر خلف يتقمص شخصية أنثى

يذكر ان بدر خلف قد تقمص شخصية "بدرية" عبر حسابه في تويتر، ويتشر صور وفيديوهات وهو يرتدي ملابس نسائية وشعر طويل، وزعم زواجه بأكثر من رجل وانجب اطفالا، وكان ينشر صوره مع "ازواجه" دون ان يظهر وجههم.

ومؤخرا تعرض خبير التجميل الإماراتي للكثير من الإنتقاد والهجوم من قبل المتابعين بسبب ظهوره بملابس نسائية داخليه، من خلال تقنية الفوتوشوب، حيث وضع وجهه على جسد إمرأة، ترتدي ثيابا فاضحة، كما نشر صورة جريئة من "ليلة الدخلة" بحسب تعبيره، وظهر مرتديا قميص نوم نسائي بأحضان رجل شبه عاري.

ورغم الكلمات القاسية والاتهامات التي يوجهها الجمهور لبدر خلف، الا انه لا يتوقف عن استفزاز المتابعين بصور وفيديوهات غريبة.