انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بالشفاف المثير وتصدم الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على متابعيها في إنستغرام بصور جريئة من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

هيفاء وهبي بجمبسوت شفاف

لفتت هيفاء وهبي الأنظار بجمبسوت سواريه لامع وشفاف بلون الجسم، وسدلت شعرها على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي برز جمال ملامحها.

إنهالت التعليقات على صور الفنانة اللبنانية، وتغزل المتابعون بجمالها وسحر إطلالتها الشبابية، بينما انتقدها البعض بسبب جرأتها بالشفاف الذي كشف المستور من جسدها، ومن بين التعليقات التي تم رصدها على صور هيفاء وهبي:

"هيفاء وهبي جمال وأنوثة لا تتكرر"، "الديفا ملكة جمال الكون"، "جرأة مبالغ فيها ولا تليق بعمرك"، "نسيتي تلبسي شي تحت الشفاف؟".

وكانت وهبي قد تصدرت الترند بوقت سابق، بعد الحفل التاجح الذي أحيته في ممشى أهل مصر، حيث قدمت اجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، وأطلت بفستان قصير ضيق ومطرز وسدلت شعرها، وتزينت بمكياج قوي، نالت به إعجاب الجميع.

آخر اعمال الفنانة اللبنانية

من ناحية ثانية كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية خلال الفترة الماضية، آخر أعمالها الفنية بأغنية "تيجي" التي طرحتها عبر اليوتيوب وحققت بها نسب مشاهدة عالية.

وفي عيد الفطر الفائت، شاركت هيفاء وهبي بسباق الأفلام التي تم عرضها بالسينما، من خلال فيلم "رمسيس باريس" الذي واجه الكثير من الازمات، حتى تم منع عرضه بدور السينما بسبب الشكوى المرفوعة على الشركة المنتجة من الممثل الفرنسي بيبي ناصري، لعدم دفع مستحقاته، واستبداله بممثل شبيه له والاستعانة به لتصوير باقي مشاهد الفيلم.